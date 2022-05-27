Tekirdağ'da takside uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Tekirdağ'da takside uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da takside uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde takside uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde takside uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında bir taksiyi durdurdu. Takside yolcu olarak bulunan A.N. ve İ.T'nin üst aramasında 125 gram esrar, 27 gram skunk ve 98 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Bahçelievler Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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