Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da takside uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Güncelleme:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde takside ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde takside ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezine taksiyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler bir süre takibe aldıkları taksiyi, kent girişinde girdiği bir restoranda durdurdu.

Taksinin motor bölümüne gizlenmiş 208 gram esrar ve şüphelilerin üst aramasında 35 gram kokain ele geçirildi.

Sürücü M.A.T. ve takside bulunan O.İ gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Suç Hukuk Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title