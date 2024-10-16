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Tekirdağ'da Takside Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da Takside Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Tekirdağ'da yapılan uyuşturucu baskınında, bir takside 728 uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri taksiyi durdurarak M.K, N.K, M.K. ve K.C'yi gözaltına aldı.

Tekirdağ'da takside bulunan uyuşturucuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, şüphelendikleri bir taksiyi TOKİ uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada 728 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler araçtaki M.K, N.K, M.K. ve K.C'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

Uyuşturucu Gözaltı 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

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