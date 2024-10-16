Tekirdağ'da Takside Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da yapılan uyuşturucu baskınında, bir takside 728 uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri taksiyi durdurarak M.K, N.K, M.K. ve K.C'yi gözaltına aldı.
Tekirdağ'da takside bulunan uyuşturucuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, şüphelendikleri bir taksiyi TOKİ uygulama noktasında durdurdu.
Araçta yapılan aramada 728 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler araçtaki M.K, N.K, M.K. ve K.C'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.