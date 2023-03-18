Tekirdağ'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki otomobilin takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki otomobilin takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, H.E (54) yönetimindeki 59 RF 776 Plakalı otomobil, Çayla Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla attı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölen kişinin cesedi Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel