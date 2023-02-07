Tekirdağ'da tahta palet fabrikasında yangın çıktı Güncel Haberler Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tahta palet fabrikasında çıkan ve bitişiğindeki çiğ köfte imalathanesinin çatısına da sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tahta palet fabrikasında çıkan ve bitişiğindeki çiğ köfte imalathanesinin çatısına da sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Marmaracık Mahallesi'nde faaliyet gösteren tahta palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın tamamını sardı. Yangın, fabrikanın bitişiğindeki çiğ köfte imalathanesinin çatısına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Marmaracık Tekirdağ İtfaiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ'da tahta palet fabrikasında yangın çıktı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.