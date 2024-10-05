Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Tabancalı Saldırıda Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Tekirdağ'da Tabancalı Saldırıda Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da gerçekleşen tabancalı saldırıda yaralanan Fatma Özdemir hayatını kaybetti. Saldırıda toplamda iki kişi yaşamını yitirmiş oldu.

AĞIR YARALANAN FATMA ÖZDEMİR DE YAŞAMINI YİTİRDİ; ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Tekirdağ'da Erdal Uzuner'in Barkın Perçin'i öldürdüğü, 1'i polis 4 kişiyi vurduğu tabancalı saldırıda ağır yaralanan ve Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Fatma Özdemir (27), gece saatlerinde hayatını kaybetti. Özdemir'in yarın kentte toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, saldırıda yaralanan polis memuru ile S.D. ve N.Ç.K., hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Bugün ölen Barkın toprağa verilirken, Erdal Uzuner ise tutuklanmıştı.

Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Politika Tekirdağ 3-sayfa Güncel Suç

İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular

Netanyahu, sonunda itiraf etti! İran, İsrail'i tam kalbinden vurmuş

 'Teknofest' paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız

İstanbul'u kan götürürken yaptığı paylaşım tepki çekmişti! Yerlikaya'dan açıklama var

 Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın, çalışanları rehin aldı

Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın, çalışanları rehin aldı
Sergi için verdiği pozlar tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu: Çok üzgünüm

Baltalı pozlara ünlü oyuncudan açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Ekim Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Serebral palsi nedir? Serebral palsi neden olur, tedavisi var mı? MasterChef eleme adayları kim? 5 Ekim Cumartesi bugün kim potaya gitti? Real Madrid Villarreal maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Villarreal geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti, ARDA GOL attı mı? Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman Ekim 2024? Altın Portakal ödül kazananlar tam liste! 2024 kim Altın Portakal Ödülü kazandı? Ödüller ne zaman, saat kaçta verilecek (ANTALYA)? Biber gazı taşımak yasak mı, serbest mi? Yanında biber gazı taşımak yasal mı? Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK Beşiktaş maçı ilk 11 açıklandı mı? Gaziantep FK Beşiktaş muhtemel 11'i ne? Arda Güler CANLI izle! Real Madrid Villarel Arda Güler oynuyor mu, ilk 11'de mi?
title