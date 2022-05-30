Tekirdağ'da suyu kırmızı akan kanal, Çorlu Deresi'ne karışmadan temizlendi - Haberler

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Çorlu Deresi'ne dökülen bir kanaldaki renkli Su, dereye karışmadan temizlendi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü teknik personellerince kanalın daha alt kotunda, renkli su kanal içinde hapsedildi.

Renkli su, kanal temizleme araçları ile çekilerek, OSB merkezi atık su arıtma tesisine taşınarak arıtılması sağlandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Çerkezköy OSB ekipleri, renkli suyun kaynağının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce kirleten firmalara ceza uygulandı

İlçede 2 gün önce, Çorlu Deresi'ne dökülen kanaldaki suyun kırmızı akmaya başlamasına ilçe sakinleri tepki göstermiş, konuyla ilgili çalışma başlatılmıştı.

Suyun renginin değişmesiyle ilgili, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın atık suyunu kanala bırakması ihtimali üzerinde duruluyor.

Dereye 2018 yılında atık suyunu akıtarak, nehrin renginin değişmesine sebep oldukları gerekçesiyle 3 işletmeye 291 bin 755 lira ceza uygulanmıştı.