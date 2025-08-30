Tekirdağ'da SUV tipi aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde SUV tipi aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Zafer Mahallesi'nde Kadir Y. idaresindeki 59 PB 898 plakalı araç, İstanbul kara yolunda Erkan Ekinci'ye (39) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince, yaşamını yitirdiğini belirlenen Ekinci'nin cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekinci'nin kara yolunun ortasında oturduğu öne sürüldü.
Sürücü Kadir Y. ifadesi alınmak üzere Çorlu Emniyet Müdürlüğü Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel