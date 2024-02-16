Tekirdağ'da Sürücüleri Av Tüfeğiyle Tehdit Eden Kişi Gözaltına Alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yoldan geçen sürücüleri av tüfeğiyle tehdit ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı. İhbarı alan polis ekipleri, olay yerinde şüpheliyi silahıyla birlikte yakaladı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yoldan geçen sürücüleri av tüfeğiyle tehdit ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi'nde ailesiyle alacak verecek nedeniyle kavga eden Ö.İ, yanına aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle Hayrabolu Caddesi'nde yoldan geçen araçlara av tüfeğini göstererek tehditler savurdu.
İhbarı alan polis ekipleri, olay yerinde Ö.İ'yi silahıyla birlikte yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.