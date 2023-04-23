Tekirdağ'da 'Süpürge' operasyonunda 16 tutuklama

TEKIRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ev ve iş yerinden hırsızlık şüphelilerine yönelik 'Süpürge' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

TEKIRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ev ve iş yerinden hırsızlık şüphelilerine yönelik 'Süpürge' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, son 20 günde ev ve iş yerlerinden artan hırsızlık olaylarına aydınlatmak için 7 kişilik özel ekip kurdu. Ekip, hırsızlık olaylarının sık yaşandığı mahallelerde 150 güvenlik kamerasından 330 saatlik görüntüleri inceleyerek, 16 şüphelinin kimliğini belirledi. 'Süpürge' adı verilen operasyonla çoğunun daha önceden hırsızlıktan kayıtları bulunan 16 şüpheli adreslerine yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.