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TEKİRDAĞ'DA 'SÜPÜRGE' OPERASYONUNDA 16 TUTUKLAMA

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TEKIRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde e ve iş yerinden hırsızlık şüphelilerine yönelik polisin düzenlediği 'Süpürge' adı verilen operasyonda 150 güvenlik kemerasındaki 330 saatlik görüntü incelenerek yakalanan 16 şüpheli tutuklandı.

TEKIRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde e ve iş yerinden hırsızlık şüphelilerine yönelik polisin düzenlediği 'Süpürge' adı verilen operasyonda 150 güvenlik kemerasındaki 330 saatlik görüntü incelenerek yakalanan 16 şüpheli tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, son 20 günde ev ve iş yerlerinden artan hırsızlık olaylarına aydınlatmak için 7 kişilik özel ekip kurdu. Ekip, hırsızlık olaylarının sık yaşandığı mahallelerde 150 güvenlik kamerasındaki 330 saatlik görüntüleri inceleyerek, 16 şüphelinin kimliğini belirledi. 'Süpürge' adı verilen operasyonla çoğunun daha önceden hırsızlıktan kayıtları bulunan 16 şüpheli adreslerine yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Çorlu Güncel Haberler

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