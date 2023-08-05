Tekirdağ'da Şüpheli Hareketler Sonucu Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda, şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin üzerinde yapılan aramada 7 gram uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından, şüpheli hareketler sergileyen şahsın üzerinin aranması sonucu 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında M.M. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan üst aramasında; 2 adet naylon poşete sarılı vaziyette 7 gram ağırlığında marihuana uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli, ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ