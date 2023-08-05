Tekirdağ'da Şüpheli Hareketler Sonucu Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda, şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin üzerinde yapılan aramada 7 gram uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.