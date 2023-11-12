Tekirdağ'da Şüpheli Araçta 82 Bin Adet Dolu Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan 82 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Olayda bir şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Durdurulan şüpheli araçtan 82 bin adet makaron ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan 82 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında yapılan uygulama esnasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramada 82 bin adet Dolu makaron ele geçirildi.

Olayda şüpheli 1 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.