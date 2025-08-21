Tekirdağ'da Süleymanpaşa Beyazı Üzümünün Hasadı Başladı

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde, iri salkım "Süleymanpaşa beyazı" üzümünün hasadına başlandı.

Üzümün hasadı Enstitüye ait bağlarda sabah saatlerinde işçiler tarafından yapıldı.

Hasat edilen üzüm, kasalara doldurulduktan sonra kent merkezindeki satış noktalarına gönderildi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, AA muhabirine, Süleymanpaşa beyazının 2016'da tescil edildiğini söyledi.

Kiracı, üreticilere verimi ve kalitesi yüksek üzüm çeşitleri sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Enstitü Islah Çalışmaları Sorumlusu Dr. Onur Ergönül ise Süleymanpaşa beyazının verimiyle üreticilerin dikkatini çektiğini dile getirdi.

Hasadı yapılan üzümün normal çekirdeksiz üzümlere nazaran iri taneli olduğunu vurgulayan Ergönül, "Süleymanpaşa beyazı tescil edilen sofralık üzüm çeşididir. Melezleme ve ıslah çalışmaları sonucu ortaya çıkan bir üzüm çeşidi. Çekirdeksiz, yeşil ve sarı renkli olması, gevrek bir meyve etine sahip olması bu üzümün özellikleri arasında. Oldukça iri salkımları mevcut. Bu anlamda verimli bir üzüm çeşididir. Üreticilerimiz için orta dönemde alternatif bir üzüm çeşidi olmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Bir hafta sürecek hasatta 3 dekar araziden yaklaşık 5 ton üzüm rekoltesi bekleniyor.