Tekirdağ'da suçlular yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada uyuşturucu, silah ve diğer suç unsurları ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan zanlılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kumbağ Mahallesi'nde bir eve baskın düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 35 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 19 fişek, çelik yelek, 4 cep telefonu ele geçirdi.
Evde bulunan şüpheliler S.Ç, K.A. ile E.A. ve Y.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerden S.Ç'nin "Kasten adam öldürme" suçundan arandığı tespit edildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.