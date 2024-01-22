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Tekirdağ'da suçlular yakalandı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada uyuşturucu, silah ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan zanlılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kumbağ Mahallesi'nde bir eve baskın düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 35 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 19 fişek, çelik yelek, 4 cep telefonu ele geçirdi.

Evde bulunan şüpheliler S.Ç, K.A. ile E.A. ve Y.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerden S.Ç'nin "Kasten adam öldürme" suçundan arandığı tespit edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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