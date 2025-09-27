Tekirdağ'da Suçlardan Aranan 152 Kişi Yakalandı, 48'i Tutuklandı
Tekirdağ'da yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 152 kişi polis ekiplerince yakalandı. Adli makamlara sevk edilenlerin 48'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.
Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 152 kişi yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 152 kişiden 48'i tutuklandı, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel