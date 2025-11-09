Tekirdağ'da Suçlardan Aranan 148 Kişi Yakalandı, 54'ü Tutuklandı

Tekirdağ'da son bir haftada çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 148 kişiden 54'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.

Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 148 kişi yakalandı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 148 kişiden 54'ü tutuklandı, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.