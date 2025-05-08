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Tekirdağ'da Su Tarifeleri ve Üretim Maliyetleri Açıklandı

Tekirdağ'da Su Tarifeleri ve Üretim Maliyetleri Açıklandı
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Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), 2025 yılı itibarıyla içme suyu üretim maliyetinin 96 lira, vatandaşlara sunulan su fiyatının ise 53,46 lira olduğunu açıkladı. Düşük tüketim yapan abonelere indirim uygulanırken, yeraltı su kaynaklarındaki düşüş ve artan maliyetler de vurgulandı.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), son günlerde su tarifeleriyle ilgili kamuoyunda yapılan değerlendirmeler ve imza kampanyalarına ilişkin "2025 yılı itibarıyla Tekirdağ genelinde musluklara ulaştırılan içme suyunun üretim maliyeti, 1 metreküp başına 96 liraya ulaştı. Buna karşın TESKİ, vatandaşlara suyu 53,46 lira bedelle sunuyor. Ayrıca, aylık 5 metreküp ve altındaki tüketimlerde yüzde 50 indirim uygulanarak düşük tüketim yapan aboneler destekleniyor" açıklamasını yaptı.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), son günlerde su tarifeleriyle ilgili kamuoyunda yapılan değerlendirmeler ve imza kampanyalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Üretim maliyeti 96 lira, fatura bedeli 53,46 lira

Açıklamada, "2025 yılı itibarıyla Tekirdağ genelinde musluklara ulaştırılan içme suyunun üretim maliyeti, 1 metreküp başına 96 liraya ulaştı. Buna karşın TESKİ, vatandaşlara suyu 53,46 lira bedelle sunuyor. Ayrıca, aylık 5 metreküp ve altındaki tüketimlerde yüzde 50 indirim uygulanarak düşük tüketim yapan aboneler destekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Artan maliyetler ve enerji giderleri

Su temin ve dağıtım hizmetlerinin enerji, kimyasal madde, ekipman, bakım-onarım, altyapı yenileme ve personel giderleri gibi birçok alanda ciddi maliyetler gerektirdiği belirtilen açıklamada, son yıllarda bu kalemlerde yaşanan fiyat artışlarının, kurumun mali yapısını olumsuz etkilediğine dikkat çekildi. Açıklamada, hizmetin sürdürülebilirliği ve suyun kaliteli bir şekilde ulaştırılmasının, bu maliyetlerin karşılanmasına bağlı olduğuna dikkat çekildi.

Yeraltı suyu kaynaklarında kritik düşüş

Tekirdağ'da kullanılan içme suyunun yüzde 88,6'sının yeraltı sularından, yalnızca yüzde 11,4'ünün yüzey sularından sağlandığı belirtilen açıklamada, yeraltı su seviyelerindeki ciddi düşüşlerin daha derin kuyuların açılmasını zorunlu kıldığı, önceki yıllarda 30-40 metre derinlikten sağlanan suyun, günümüzde bazı bölgelerde 450-500 metre derinlikten çıkarıldığı ifade edildi. Açıklamada, bu durumun enerji maliyetlerini artırdığı ve su kalitesini zorlaştırdığı vurgulandı.

Tekirdağ'ın su fakiri bir şehir konumunda olduğunu belirtilen açıklamada, su arz güvenliğini sağlamak amacıyla yeni yüzey suyu kaynaklarına olan ihtiyacın her geçen gün arttığı, mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması için yatırımların aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

Hizmetin kesintisiz devamı için tarifeler düzenlendi

Su tarifelerinin belirlenmesinde temel amacın, hizmetin kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesini sağlamak olduğu ifade edilen açıklamada, Tekirdağ halkına sağlıklı, güvenli ve sürekli içme suyu sunma görevinin sorumluluk bilinciyle yerine getirilmesine devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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