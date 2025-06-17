Tekirdağ'da Su Samuru Balık Yakaladı

Tekirdağ'da nadir görülen su samuru, balık yerken görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize giren bir su samuru, boyundan büyük bir balığı avlayıp yerken görüntülendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde ender rastlanan bir doğa anı kameralara yansıdı. Vatandaşlar deniz kıyısında gezinti yaparken bir su samurunun suyun içinde bir balıkla boğuştuğunu fark etti. Samurun balığı parçalayarak tükettiği anlar hem şaşkınlık oluşturdu hem de cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.