Tekirdağ'da Su Krizi: Planlı Kesintiler Geliyor

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, yağışların yetersizliği nedeniyle şehrin su kaynaklarının kritik seviyelere düştüğünü, eğer durum devam ederse planlı su kesintilerine gidileceğini açıkladı. Su tasarrufu çağrısında bulunan Şişmanlar, mevcut su kaynaklarını artırmak için projelerin hızla tamamlandığını belirtti.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, "Eğer yağışlar olmazsa, bu koşullar devam ederse ve yüzey suyu alamazsak şehirde planlı su kesintileri uygulamak zorunda kalacağız." dedi.

Şişmanlar, gazetecilere, küresel iklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Beklenen yağışların gerçekleşmemesinden dolayı su kaynaklarının seviyesinin günden güne düştüğüne dikkati çeken Şişmanlar, "Tekirdağ merkeze su sağlayan Naip Barajı ve Yazır Göleti'nde su seviyeleri ölü hacmin altına indi. DSİ'den aldığımız bilgilere göre Naip Barajı'nda yaklaşık 20 günlük suyumuz kaldı. Barajda yaklaşık 350 bin metreküp civarında bir su kaldı. Yazır Göleti'nde de su alma yapısının altına düştüğümüz tespit edildi." bilgisini verdi.

Şişmanlar, su sıkıntısı yaşanmaması için bu yıl açılan 23 su kuyusunun 5'inin kullanılmaya başlandığını duyurdu.

Barajda kalan suyun kullanma süresini uzatmak amacıyla şebekeyi yeraltı sularından takviye ettiklerini anlatan Şişmanlar, "Eğer yağışlar olmazsa, bu koşullar devam ederse ve yüzey suyu alamazsak şehirde planlı su kesintileri uygulamak zorunda kalacağız. Bu kaçınılmaz bir yol gözüküyor. Bunun kısa vadeli olması için diğer su kaynaklarımızı artırmak ve iletim hatlarını yenilemek anlamında proje çalışmalarımız çok hızlı şekilde tamamlanıyor." diye konuştu.

Su tasarrufu çağrısı

Şişmanlar, su tasarrufu konusunda herkesin hassas olması gerektiğinin altını çizdi.

Gelecekte su sorunu yaşanmaması için Çokal Barajı'ndan şehre su getirme projeleri bulunduğunu aktaran Şişmanlar, şunları kaydetti:

"DSİ'den aldığımız bilgilere göre Çokal Barajı'nda yaklaşık 100 milyon metreküpün üzerinde bir su hacmi var. Doluluk oranı yüzde 53. Bununla ilgili de proje başlattık ama tabii bu biraz uzun sürecek bir proje. Öngörümüz 1,5 yıl içerisinde 1,5-2 milyarlık bir yatırımla o suyu kazandırmaya çalışıyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu sorunları yaşamayalım."

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
