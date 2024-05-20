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Tekirdağ'da su dolu çukura düşen çocuk kurtarıldı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir çocuk tarım amaçlı kullanılan su dolu çukura düştü. Vatandaşlar tarafından kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili bahçe sahibi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde su dolu çukura düşen çocuk, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Balabancık Mahallesi'nde bir evin bahçesinde oyun oynayan 11 yaşındaki H.B.G, tarım amaçlı kullanılan su dolu çukura düştü.

Durumu gören vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtardı.

Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, daha sonra Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

H.B.G'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili bahçe sahibi H.B, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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