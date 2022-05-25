Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı - Haberler

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Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı

Tekirdağ'ın Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli C.K. ve Ş.Ç. gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçirilen cep telefonu ve SIM kartlara el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Çerkezköy, Tekirdağ, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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