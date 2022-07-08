Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 1 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 1 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Ruhan Yalçın - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 1 tutuklama

TEKİRDAĞ'da, sosyal medya üzerinden terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da, sosyal medya üzerinden terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'nın Tekirdağ'daki yapılanmasına yönelik çalışma yapıldı. Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Şarköy ilçelerinde 6 kişinin, sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlendi. Düzenlenen operasyonlarda K.Ç., U.A., L.D., H.B.İ., Y.Ç. ve G.F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B.İ., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title