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Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütünün kentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Çerkezköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen E.B. Ö.K. ve Ö.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ PKK Güncel Haberler

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