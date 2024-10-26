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Tekirdağ'da Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı
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Tekirdağ Jandarma Komutanlığı, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapan 4 kişiyi gözaltına alarak tutukladı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonla şüpheliler, çeşitli ilçelerdeki adreslerinde yakalandı.

TEKİRDAĞ Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Ö.G, Ö.O., B.B. ve B.D. adlı 4 şüphelinin sosyal medyadan terör propagandası yaptığı tespit edildi. Ekipler, şüphelilere yönelik Tekirdağ'ın Çerkezköy, Çorlu ve Saray ilçelerindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanıp, Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propaganda faaliyetlerine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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