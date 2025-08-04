Tekirdağ'da Sosyal Medya Üzerinden Barut ve Av Fişeği Ticaretine Operasyon

Tekirdağ'da Sosyal Medya Üzerinden Barut ve Av Fişeği Ticaretine Operasyon
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sosyal medya üzerinden barut ve av fişeği ticareti yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çeşitli av fişeği malzemeleri ele geçirildi.

Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden barut ve av fişeği ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı ilçesinde sosyal medya üzerinden barut ve av fişeği ticareti yapan bir şüpheliyi belirledi.

Şüphelinin evine yapılan operasyonda, motorlu av fişeği dolum makinesi, manuel av fişeği dolum makinesi, 1 kilo 103 gram barut, 2 bin 339 av fişeği ve 750 boş kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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