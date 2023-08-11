Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Sondaj Çalışmaları Sırasında Doğalgaz Borusu Patladı

Güncel Haberler

Tekirdağ'da bir inşaatın bahçesinde su sondajı için yapılan çalışmalar sırasında doğalgaz borusu patladı ve yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tekirdağ'da sondaj çalışmaları sırasında doğalgaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi'nde bir inşaatın bahçesinde su sondajı için çalışma yapılırken, doğalgaz borusu patladı.

Patlamanın ardından borudan sızan gazın alev alması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve doğalgaz acil ekibi bölgeye sevk edildi.

Boru hattındaki yangın, itfaiyenin yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, iş makinesi zarar gördü.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title