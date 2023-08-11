Tekirdağ'da Sondaj Çalışmaları Sırasında Doğalgaz Borusu Patladı

Tekirdağ'da bir inşaatın bahçesinde su sondajı için yapılan çalışmalar sırasında doğalgaz borusu patladı ve yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.