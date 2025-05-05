AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi

Tekirdağ'da Sokak Köpeği Kadını Isırdı

Tekirdağ'da Sokak Köpeği Kadını Isırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir sokak köpeği, yürüyen Zekiye Atasoy'u bacağından ısırarak yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve Atasoy hastanede tedavi altına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokak köpeğinin bacağından ısırdığı Zekiye Atasoy (47) yaralandı. Köpeğin saldırısına uğrayan kadının ısırılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Cemaliye Mahallesi Hastane Çeşme Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde yürüyen Zekiye Atasoy, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin bacağından ısırdığı kadın acı içinde feryat edip yardım çağrısında bulundu. Çevredekiler köpeği uzaklaştırdıktan sonra 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Atasoy, ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kadının ısırılma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
Kadir Ezildi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.