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Tekirdağ'da Sokak Girişi Tapu İddiasıyla Kapatıldı

Tekirdağ'da Sokak Girişi Tapu İddiasıyla Kapatıldı
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Tekirdağ'da bir kişi, tapulu arazisi olduğunu iddia ederek Sosyal Sokak girişini tel örgü ile kapattı. Sakinlerin durumu bildirmesi üzerine belediye yetkilileri devreye girdi ve tel örgü kaldırıldı. Sokak, yaklaşık bir saat boyunca kapalı kaldı.

Tekirdağ'da bir kişi tapulu arazisi olduğunu iddia ederek sokak girişini tel örgü çekerek bir süre kapattı.

Soysal Sokak girişine tel örgü çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldığını gören sakinler durumu polis ve belediyeye bildirdi.

Daha sonra belediye yetkilileri ile sokağı kapatan Ayla Güven görüşerek, tel örgüyü kaldırttı. Sokak yaklaşık 1 saat kapalı kaldı.

Durumun, Belediye Meclisinde görüşüleceği ve gerekirse kamulaştırma kararı alınacağı belirtildi.

"Sokağın bir kısmı bizim"

Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağın bir bölümünün tapulu arazileri olduğunu iddia etti.

Tapunun kendilerine ait olduğunu bir buçuk yıl önce öğrendiklerini ifade eden Güven, "Kısa süre önce öğrendik ancak söz konusu sokağın bir kısmı 1982 yılından beri bize ait. Belediye ile uzlaşma bekliyoruz." dedi.

"Sokak kapatılır mı?"

Soysal Sokak sakinlerinden Mehmet Sabancı da sokağın tel örgüyle kapatılmasına anlam veremediğini söyledi.

Duruma tepki gösteren Sabancı, "Adamlar geldi, başladılar direkleri dikmeye. Bir saat sonra tel örgü çektiler. 20 metre ileride oturuyorum. Şaşırdım, direği koyunca 'ne oluyor acaba' dedim. Sokak kapatılır mı? Ben pazarı kaldıracaklar sandım. Burasının sahipli olduğunu bilmiyordum."diye konuştu.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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