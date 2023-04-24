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Tekirdağ'da sivil polis aracına ateş açılmasına ilişkin yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Tekirdağ'da sivil polis aracına ateş açılmasına ilişkin yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çocuklara şeker dağıtan sivil polislerin aracına ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çocuklara şeker dağıtan sivil polislerin aracına ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.D. ve E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılar, adliyeye getirildiği esnada yakınları polise güçlük çıkardı.

Bağlık Mahallesi Küme Evleri mevkisinde dün otomobille devriye gezen ve çocuklara şeker ikram eden sivil polislere şüpheli T.D. (25) tabancayla rastgele ateş açarak kaçmıştı.

Araç ve polislerin isabet almadığı olay sonrası hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilen T.D. ile E.D. ve yanlarında bulunan B.D. (15) yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Çerkezköy Hisarcık Tekirdağ Güncel Haberler

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