Tekirdağ'da site sakinleri ile firma yetkilileri arasında arbede

Basın açıklaması sırasında site sakinleri ile firma yetkilileri arasında arbede kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Barbaros mahallesinde bulunan bir sitenin sakinleri, sitedeki evlerine giremedikleri iddiasıyla basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına firma yetkileri de dahil ortalık savaş alanına döndü.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde bulunan 160 daireden oluşan siteye gelen vatandaşlar, burada elektrik panolarının ve kaldırım taşlarının tahrip edildiğini, evlerine giremediklerini öne sürerek toplu şekilde bir basına açıklaması yapmak istedi.

Basın açıklamasına firma yetkilileri dahil olunca arbede yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren arbede de site sakinleri ve firma yetkilileri kavganın eşiğine geldi. Sinirlerin gerildiği olayda, bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafları yatıştırdı. Jandarma ekipleri, her iki tarafa da hukuk yoluna başvurmaları gerektiği çağrısında bulundu.

Toplanan grup adına konuşan Ertuğrul Aydoğan, hiçbir sebep bulunmadığı halde dairelerine giremediklerini mağduriyetlerinin biran önce giderilmesi gerektiğini ifade ederek, "Makamı mevkii ne olursa olsun, yaptığı iş ne olursa olsun 'Benim kişi veya kişilerden alacağım var' diyerek, burayı oturuma kapatamaz. Bu dairelere geçip, oturulamamasının bir tek sebebi var. Buraya iş yaptığını iddia eden kişi veya kişilerin buradaki kooperatif üyelerinden alacağının olduğunu iddia etmesidir. Bizimle hiçbir alakası olmamasına rağmen, kişi veya kişilerin girişleri bozarak, binalardaki panolarını sökerek, burada insanların oturmasına izin vermiyor. Bu bizim birinci eylemimiz" dedi.

Site sakinlerinin elinde bulunan sözleşme şartlarını yerine getiremediğini ve site sakinlerinden alacaklı olduğunu ifade eden Firma Yetkilisi Şeref Yalçınkaya ise, "Ruhsatı bitti diye çivi bile çakamıyorduk. Ben imara başvurdum. Bitmesine 4 gün vardı, 60 bin euro, 274 bin lira imarına para ödedim. Daha bir kurul toplamadan. Benden önceki yüklenişi firma ile benden önceki site yönetiminin yaptığı sözleşmeler de burada. 8 kere savcılığa gittik, sekizincisinde de adam sözleşmesini koydu, biz bir şey yapamadık. Şahıs ile anlaşma gereği duyduk. Şahsın yaptığı işin bedeli 200 bin liraydı. Sözleşme yaptık teminat olarak da bana çek verdiler. Şahsın resmi olarak 200 bin lirasını hesaplarına ödedim" dedi.