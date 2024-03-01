Tekirdağ'da Sis Nedeniyle Balıkçılar Denize Açılamıyor

Tekirdağ'da balıkçılar sis nedeniyle 4 gündür denize açılamıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, sis dolayısıyla balıkçıların denize ağ atamadığını söyledi.

Yarın sisin etkisini yitirmesini beklediklerini aktaran Pehlivanoğlu, "Yoğun sis var. Balıkçı arkadaşlarımız denize açılamadı ve mecburen limanda bekliyor. Balıkçı arkadaşlarımız bu süreyi ağ tamiri ve tekne bakımı yaparak geçiriyor." dedi.

Pehlivanoğlu, balıkçıların denize açılmasıyla hamsi, istavrit, karides avcılığı ile faaliyetlerine devam edeceğini dile getirdi.