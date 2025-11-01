Tekirdağ'da Sis, Görüş Mesafesini 40 Metreye Düşürdü
Tekirdağ'da gece başlayan sis, Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkileyerek görüş mesafesinin yer yer 40 metrenin altına düşmesine neden oldu. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.
Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü. Trafik ekipleri, bazı noktalarda dikkatli olmaları yönünde sürücüleri uyardı.
Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Bölgede etkili olan sis, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel