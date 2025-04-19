Tekirdağ'da Sis Görüş Mesafesini 40 Metreye Düşürdü
Tekirdağ'da gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırarak görüş mesafesini 40 metreye kadar düşürdü. Muratlı, Malkara ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yollarında önlemler alındı. Öğleden sonra sisin etkisinin kaybolması bekleniyor.
Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Kentte gece başlayan sis, sabah etkisini artırdı.
Kenti Muratlı, Malkara ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Ekipler, trafikte olumsuzluk yaşanmaması için bazı kavşaklarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel