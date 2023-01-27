Tekirdağ'da silahlı yaralamaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı Güncel Haberler Çorlu ilçesinde silahla yaralama olayına karıştıkları belirlenen 2 zanlıdan biri tutuklandı. Çorlu ilçesinde silahla yaralama olayına karıştıkları belirlenen 2 zanlıdan biri tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde yaşanan silahlı yaralama olayının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Ü.Ç'yi silahla yaraladıkları iddia edilen V.K. ve F.K'yi saklandıkları bir apartmanın bodrum katında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. V.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.K.adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Reşadiye Hisarcık Çorlu Güncel Haberler

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