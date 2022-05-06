Tekirdağ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Marmaraereğlisi Belediyesinde çalışan Erkan Minaz, Bahçelievler Mahallesi'nde belediyeye ait garajın önüne geldi.

Burada motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan Minaz, bacaklarından yaralandı.

Minaz, sağlık ekiplerince Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Bahçelievler Mahallesi, Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Saldırı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title