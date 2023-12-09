Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ'da silahlı saldırıya ilişkin zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da silahlı saldırıya ilişkin zanlı tutuklandı

9 Aralık 2023 11:25 Son Güncelleme: 11:26 Abone Ol

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, şüpheli S.Y'yi yakalamak için operasyon düzenledi ve evinde gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı iddia edilen tabanca da şüphelinin evinde bulundu. S.Y. adliyeye sevk edildi ve sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.