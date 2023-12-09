Tekirdağ'da silahlı saldırıya ilişkin zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, şüpheli S.Y'yi yakalamak için operasyon düzenledi ve evinde gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı iddia edilen tabanca da şüphelinin evinde bulundu. S.Y. adliyeye sevk edildi ve sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası şüpheli S.Y'nin yakalanması için belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Şüpheli evinde gözaltına alındı, olayda kullanıldığı öne sürülen tabanca şüphelinin evinde bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.