Tekirdağ'da Silahlı Saldırı Zanlısı Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da 19 yaşındaki Bünyamin E.'nin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırının zanlısı H.Y. yakalandı. Olay, Kemalettin Mahallesi'nde meydana geldi.

Tekirdağ'da bir kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırının zanlısı gözaltına alındı.

Zanlı H.Y, Kemalettin Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

Dün Silahtarağa Mahallesi'nde yürüdüğü sırada silahla vurularak ağır yaralanan Bünyamin E. (19) kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Genci vurduğu iddia edilen H.Y'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Vedat Muriqi 4 yıllık imzayı attı

Vedat Muriqi 4 yıllık imzayı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem Giresunspor'daydı! Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu

Bir dönem Giresunspor'daydı! 16 milyon euro'ya Avrupa devine gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.