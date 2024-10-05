Tekirdağ'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hükümet Caddesi'nde dün 4 kişiye silahlı saldırıda bulunan, kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandığı sırada silahının kazaen ateş alması sonucu bir polis memurunu yaralayan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.

Dün, elektronik eşya satan bir mağazada çalışan E.U, Hükümet Caddesi'ndeki bir çay ocağında sohbet eden iş arkadaşlarına silahlı saldırı düzenlemiş, saldırı sonucu Barkın Percin yaşamını yitirmiş, F.Ö. N.Ç.K. ve S.D. yaralanmıştı.

Kaçan şüpheli E.U, polis ekiplerince Muratlı Caddesi'nde durdurulmuş, E.U'nun teslim olurken yere attığı silahın ateş alması sonucu bir polis memuru yaralanmıştı.