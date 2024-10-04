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Tekirdağ'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tekirdağ'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Tekirdağ'da bir çay ocağında gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Şüpheli E.U. polis tarafından yakalanırken, yaralanan bir polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, teslim olan şüphelinin silahının kazaen ateş alması sonucu yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.

Elektronik eşya satan bir mağazada çalışan E.U, Hükümet Caddesi'ndeki bir çay ocağında sohbet eden iş arkadaşlarına silahlı saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu Barkın Percin yaşamını yitirdi, F.Ö. yaralandı.

Zanlı, mağazaya kadar kovaladığı N.Ç.K. ile bu sırada iş yerinde bulunan S.D'ye de silahla ateş açtı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar F.Ö, N.Ç.K. ve S.D. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Percin'in cenazesi ise aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kaçan şüpheli E.U, polis ekiplerince Muratlı Caddesi'nde durduruldu. E.U'nun teslim olurken yere attığı silahın ateş alması sonucu bir polis memuru yaralandı. Polis memuru, hastanede tedavi altına alındı.

Zanlı E.U. ekipler tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

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