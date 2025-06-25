Tekirdağ'da Silahlı Saldırı: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Aydoğdu Mahallesi'nde A.A. (17), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişilere av tüfeğiyle ateş açarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Y.P.E'nin (9) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan E.Z. (17), R.A. (15), M.R.A. (15) ve Z.E. (27), ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Y.P.E'nin cenazesi, ailesi tarafından hastane morgundan alınarak Özgürler Camisi'ne götürüldü. Baba Şükrü ve anne Zeynep ile aile yakınları, taziyeleri kabul etti.

Çocuğun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.