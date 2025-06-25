Tekirdağ'da Silahlı Saldırı: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki A.A. olay yerinden kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde A.A. (17), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişilere av tüfeğiyle ateş açarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Y.P.E'nin (9) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan E.Z. (17), R.A. (15), M.R.A. (15) ve Z.E. (27), ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerince yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel