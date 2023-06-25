Tekirdağ'da silahlı kavga: 2 kişi tutuklandı

Süleymanpaşa ilçesinde Aydoğdu Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı. Olayda silahla vurulan olmadı ve ekipler bölgede tabanca, şarjör ve pompalı tüfek ele geçirdi.