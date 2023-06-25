Tekirdağ'da silahlı kavga: 2 kişi tutuklandı
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Süleymanpaşa ilçesinde Aydoğdu Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı. Olayda silahla vurulan olmadı ve ekipler bölgede tabanca, şarjör ve pompalı tüfek ele geçirdi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Aydoğdu Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu bilgisi üzerine bölgeye Süleymanpaşa Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri sevk edildi.
Kavgada silahla vurulan olmadığı belirlendi. Ekipler, bölgede tabanca, şarjör ve pompalı tüfek ele geçirdi.
Olayla ilgili E.K., H.K. ve E.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve H.K. tutuklandı, diğer şüpheli E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel