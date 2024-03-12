Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Aydoğdu Mahallesi'nde S.G. ile E.Ü.Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. S.G, pompalı tüfekle E.Ü.Ö'yü yaraladı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan S.G. tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Aydoğdu Mahallesi'nde S.G. ile E.Ü.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G, pompalı tüfekle E.Ü.Ö'yü yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan E.Ü.Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.