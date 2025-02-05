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Tekirdağ'da Silahlı Gaspa Operasyon: İki Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da Silahlı Gaspa Operasyon: İki Şüpheli Gözaltında
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, bir kişiyi silahla tehdit ederek telefonunu ve parasını gasbettikleri öne sürülen iki şüpheli yakalandı. Adreste ruhsatsız silah ve fişek bulundu.

Tekirdağ'da bir kişiyi silahla tehdit edip telefonunu ve parasını gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde yaşayan G.S, 2 kişi tarafından silahla tehdit edilerek, telefonunun ve 8 bin lirasının alındığını ileri sürerek İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu.

Ekipler, yaptığı çalışma sonrası operasyonla şüpheliler M.B. ve T.Y'yi bir çiftlikte yakaladı. Adreste yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ve 19 tabanca fişeği ele geçirildi.

Zanlılardan M.B'nin 5 ay, T.Y'nin de 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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