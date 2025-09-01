Tekirdağ'da Silahlı Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da Silahlı Cinayet: Zanlı Tutuklandı
Güncelleme:
Kapaklı ilçesinde bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli,adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Karaağaç Mahallesi'ndeki bir tarlada, park halindeki araçta hareketsiz şekilde duran kişiyi görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde silahla vurulduğu belirlenen M.U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

M.U'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli O.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.U'nun cenazesi, Veliköy Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Veliköy Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
