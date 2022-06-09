Tekirdağ'da silah tehdidiyle market soyan şüpheli tutuklandı Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir markette, çalışanı silahla tehdit edip, kasadaki bir miktar parayı alarak kaçan zanlı tutuklandı. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir markette, çalışanı silahla tehdit edip, kasadaki bir miktar parayı alarak kaçan zanlı tutuklandı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir markete gelen şüpheli, bazı malzemeler aldıktan sonra kasaya geçti. Şüphelinin silahla tehdit edip kasadaki tüm parayı istediğini söylemesi üzerine kadın görevli, bulunduğu yerden uzaklaştı. Bunun üzerine şüpheli, kasadaki yaklaşık 900 lira ve aldığı malzemelerle marketten ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin N.S. (33) olduğunu belirledi. Şüpheli, Çorlu ilçesinde saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve soygunda kullanılan kıyafetler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan olay, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde soygun gerçekleştiği sırada kasanın yanında olayla ilgisi olmayan 3 küçük çocuğun da bulunduğu görülüyor. AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel Cumhuriyet Mahallesi Hisarcık Tekirdağ Ergene Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ'da silah tehdidiyle market soyan şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.