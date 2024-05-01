Tekirdağ'da silah kaçakçılığı operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah ticareti yaptığı iddia edilen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, makineli tüfek mermisi ve 270 tabaca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.