Tekirdağ'da sigarayı bırakan işletme sahibi iki personeline de sigarayı bıraktırdı

Süleymanpaşa ilçesinde 61 yaşındaki işletme sahibi Adnan Arsu, sigarayı bırakmasının ardından iş yerinde çalışan iki personelinin de sigarayı bırakmasını sağladı.

Süleymanpaşa ilçesinde 61 yaşındaki işletme sahibi Adnan Arsu, sigarayı bırakmasının ardından iş yerinde çalışan iki personelinin de sigarayı bırakmasını sağladı.

Arsu, bulunduğu çevrenin de etkisiyle küçük yaşta sigaraya başladı. Zaman içerisinde anjiyo olan ve felç geçiren Arsu, tüm bunlara rağmen sigarayı bırakamadı.

Yaklaşık 3 sene önce haftada 5 gün spor yapmaya başlayan Arsu, spor yaparken zorlandığını fark etti. Daha sonra Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı'nın "sigarayı bırak" tavsiyesinin ardından YEDAM 115 numaralı hattı aradı.

Yaptığı görüşmelerin ardından sigarayı bırakan Arsu, daha sonra iş yerinde sigara içen iki personeline sigarayı bıraktırdı.

Personeline ve çevresinde sigara kullananlara bırakmaları yönünde cesaret veren Arsu, "İşletmemizde 4 kişi çalışıyor. İkisi sigara içmiyordu. Ben sigarayı bırakınca diğer iki kardeşimiz de sigarayı bıraktı. Şuanda işletmemizde sigara içen yok. Artık Yeşilay'cıyız." dedi.

Sigarayı bıraktıktan sonra çok daha rahat spor yaptığını anlatan Arsu, "Sigarayı sinirlendiğimde yakıyorum diyenlere tavsiyem, sigarayı bırakınca neşeleniyorsun. İçinden şarkı, türkü söylemek geliyor. Sigarayı bıraktıktan sonra ikinci ve üçüncü günden sonra kendiniz ile gurur duyuyorsunuz. Başlıyorsun oynamaya. İçinden geliyor."ifadelerini kullandı.

İşletmede çalışan Zuhal Arcakaya ise iş yeri sahibinden aldığı tavsiye ve cesaretle yaklaşık 25 yıldır içtiği sigarayı 2,5 ay önce bıraktığını kaydetti.

Arcakaya, sigarayı bırakmasından dolayı en çok 13 yaşındaki kızının mutlu olduğunu ifade etti.

Kızına kötü örnek olmaktan korktuğunu anlatan Arcakaya, "Kızıma kötü örnek olmayı istemiyordum. Benim yüzümden sigaraya başlamasını istemiyordum. Kızım da sigarayı bırakmamı istiyordu ve bu yüzden çok mutluyum. Beni öpmek isediğinde yeni sigara içtiysem benden uzaklaşıyordu. Bundan çok mutsuz oluyordum. O yüzden şimdi ikimiz de mutluyuz." dedi.

Zaman zaman sigarayı bırakan kişileri işyerlerinde ziyaret eden Tekirdağ Yeşilay Şube Başkanı Zafer Soykırlı da Yeşilay'ın bütün bağımlılıklarla mücadele eden bir kurum olduğunu belirtti.