Tekirdağ'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 20 gözaltı - Haberler

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Tekirdağ'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 20 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Yirun - Güncel
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TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda yüklü miktarda kaçak sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi, 20 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda yüklü miktarda kaçak sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi, 20 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçak sigara ve tütün ürünlerine yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, il merkezi ile Çorlu, Çerkezköy, Ergene, Kapaklı ilçeleri ve İzmir'de 19 ev ve 14 iş yerine baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 milyon 579 bin bandrolsüz boş makaron, 800 bin 486 içi doldurulmuş makaron, 19 bin 450 sigara sarma kağıdı, 4 sigara dolum makinesi, 3 bin 813 kesilmiş TAPDK bandrolü, 140 bin 860 bandrollü boş makaron, 126 kilogram bandrollü paket tütün, 21 kilogram mükerrer bandrollü paket tütün, 16 manuel sigara dolum makinesi, 250 gram bandrolsüz nargile tütünü, 51 kilogram açık kıyılmış tütün, 17 elektronik sigara, 1 av tüfeği, 60 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Güncel

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